Потяг "Інтерсіті "Київ-Херсон" загорівся на шляху

Поїзд "Інтерсіті "Київ-Херсон" загорівся пізно ввечері 28 липня. У складі спалахнув задній відсік тягового тепловоза, коли поїзд знаходився в Миколаївській області.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook ДСНС у Миколаївській області.

У відомстві відмітили, що 28 липня о 21:25 в оперативно-диспетчерську службу Головного управління ДСНС України в Миколаївській області поступило повідомлення про пожежу пасажирського поїзда No767 "Інтерсіті" сполученням "Київ-Херсон" поблизу Миколаєва.

На місце направили два пожежно-рятувальних відділення та чергову зміну оперативно-координаційний центр Головного управління.

Пожежники встановили, що горів задній відсік тягового тепловоза на площі 6 кв.м. 9 пасажирських вагонів, в яких знаходилася 71 людина, з них 60 пасажирів.

О 21:45 пожежу вдалося локалізувати. Її причина зараз встановлюється. Жертв і постраждалих немає.

фото: facebook.com/DSNSMYKOL

За матеріалами РБК-Україна.