Поїзд "Інтерсіті Київ - Запоріжжя" з пасажирами зійшов з рейок

Вдень 29 березня поблизу Запоріжжя з рейок зійшов потяг "Інтерсіті" Київ - Запоріжжя. З рейок зійшли шість з 9 вагонів поїзда, в яких на момент інциденту перебували 88 пасажирів. Про це повідомила "Укрзалізниця".

Вагони зійшли з рейок за 50 кілометрів до Запоріжжя. Причини сходження з рейок зараз розслідує спеціальна комісія. Пасажири поїзда внаслідок інциденту не постраждали.

"Зараз УЗ вирішує питання із доставлення зазначених пасажирів на станцію призначення. Також опрацьовується питання пошуку резервного складу поїзда для зворотного рейсу", - додали в компанії.

У мережі вже з'явилося відео з місця події. Як пишуть на сторінці "Громадський контроль УЗ" в Facebook, поїзд зійшов з рейок на станції Славгород. За матеріалами Українські Новини.