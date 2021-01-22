Пожар в доме престарелых в Харькове: погибло 15 человек и пострадали еще 5

В пожаре, который произошел 21 января в Харькове, погибло 15 человек и пострадали еще 5.

Информация о пожаре на улице Нижней Гиевской 150Б поступила к спасателям около 15:03. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, горел частный двухэтажный дом. Однако в этом доме находился частный пансионат для пожилых людей "Золотое время".

Как стало известно, первыми из здания начали выводить людей с первого этажа. Пенсионеров и людей пожилого возраста, которые могли ходить, спешно эвакуировали и одевали уже на улице. После, люди начали спасать неходячих стариков. Их выносили на улицу в одних памперсах, однако спасти всех не удалось.

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На месте работали 8 бригад спасателей на 8 автоцистернах и двух автолестницах. К 16:47 пожар удалось локализовать и бойцы ГСЧС начали осматривать комнаты и нежилые помещения здания.

В пожаре на улице Нижней Гиевской погибли 15 человек и еще около 5 человек пострадали. Их отправили в больницу.

После того, как огонь был окончательно потушен, к работе приступили следователи ГУ НП, прокуратуры и судмедэксперты из института имени Бокариуса.

На данный момент у следствия есть три версии причины пожара в хосписе "Золотое время". По одной из версий, здание могли поджечь. Вторая версия - пожар в "Золотом времени" начался из-за неосторожного обращения с огнем. Третьей причиной возгорания, по версии следствия, могло стать короткое замыкание в электросети.

Ранее мы писали, что во время пожара в харьковском "доме престарелых" погибли 15 человек, 5 - пострадали.

Для выяснения всех причин харьковскими силовиками были задержаны четыре человека: хозяин дома, арендатор, директор пансионата и администратор хосписа. Как выяснилось в ходе следствия, директор хосписа и арендатор дома - муж и жена. Они оба состоят в общественной организации, учредителями которой они и являются. Организация занимается проведением оздоровительной, любительской и культурной деятельности. По версии следствия, эта ОО могла использоваться супругами для "прикрытия" работы дома престарелых. Также, силовики выяснили, что у владельца зданий не было разрешительных документов на введение постройки в эксплуатацию. Также все коммунальные сети были подведены к дому, без каких либо документов со стороны поставщиков ЖКХ услуг.