Пожежу у Києво-Печерській Лаврі загасили, є постраждалі

У Києво-Печерській Лаврі ліквідували пожежу, яка виникла у двоповерховому будинку на другому поверсі, де розташовується майстерня з розпису ікон. Постраждали троє людей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Києві.

"О 14:37 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м та о 14:45 - ліквідували", - сказано в повідомленні.

Пресслужба КМДА повідомляє, що за попередньою інформацією постраждали троє людей: "одна з постраждалих вистрибнула з вікна (у нього підозра на перелом), ще двоє осіб надихалися чадним газом".

Водночас Міністерство культури та інформаційної політики інформує про одного постраждалого.

У Мінкульті додали, що іконописна майстерня, де виникла пожежа, перебуває у користуванні Монастиря. У самому приміщенні Лаври немає значних ушкоджень.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Сьогодні вдень у Києво-Печерській Лаврі виникла пожежа у двоповерховій будівлі на другому поверсі (де розташовується майстерня з розпису ікон). Вогонь перекинувся на дах. Пожежу гасили 55 осіб та 13 одиниць техніки ДСНС. За матеріалами "Слово і діло".