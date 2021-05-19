Правоохоронці знову проводять обшуки в департаментах КМДА

У Генпрокуратурі повідомили, що вони проводять обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та в Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації (КМДА) через незаконну забудову в буферній зоні Києво-Печерської лаври, передає РБК- Україна.

Правоохоронці розслідують незаконну реєстрацію права власності на забудову по вулиці Редутній, а саме 6-ти поверховий офісний комплекс. Крім цього, розслідують дії службових осіб КМДА.

Офісний комплекс зведений у Центральному історичному ареалі міста Києва, повідомляють в Офісі генпрокурора. Відповідно до містобудівних умов, на цій ділянці дозволяється зведення будівлі не вище 4 поверхів.