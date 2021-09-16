Причиной взрыва автомобиля в Днепре могло быть самодельное взрывное устройство, установленное в машине

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По данным следствия, в автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

По одной из версий, взрывное устройство могло быть прикреплено к днищу машины и сработало после того, как водитель сел за руль.

15 сентября в Днепре произошел взрыв автомобиля, в результате чего погибли пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области и член общественной организации "Украинский легион" Алексей Кавлак.