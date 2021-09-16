Причиной взрыва автомобиля в Днепре могло быть самодельное взрывное устройство, установленное в машине
2021-09-16 15:00
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"По данным следствия, в автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.
По одной из версий, взрывное устройство могло быть прикреплено к днищу машины и сработало после того, как водитель сел за руль.
15 сентября в Днепре произошел взрыв автомобиля, в результате чего погибли пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области и член общественной организации "Украинский легион" Алексей Кавлак.