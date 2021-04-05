Пустые станции киевской подземки. ФОТО

В понедельник, 5 марта, некоторые станции метро открыли только один вестибюль для входа и выхода. Перед стеклянными дверями всех станций дежурят наряды полиции и муниципалов.

Они тщательно проверяют спецпропуска и требуют удостоверения личности. Без скандалов не обходится. Например, на станции метро "Теремки" не пустили женщину, которая предъявила спецпропуск, но на обратной стороне карточки не было его фамилии и печати предприятия, на котором она получила "проездной", сообщает Главком.

Напомним, что спецпропуска предоставляет Департамент транспортной инфраструктуры КГГА по заявкам предприятий и служб критической инфраструктуры. В частности, карточки получили медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные. Всего таких карт будет, как и во время карантина в прошлом году, около 400 тысяч.

В то же время действующее расписание движения поездов и электричек в Киеве останется без изменений. Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в столице до того, как Государственная или региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не примут соответствующее решение.

Ранее "Киевский метрополитен" выступил с разъяснением, что наличие спецпропуска не отменяет необходимости оплаты проезда.