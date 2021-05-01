Пьяный внук экс-министра устроил жуткое ДТП, погибла юная девушка

В Киеве 27-летний мужчина устроил страшное ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.

Об этом сообщили в сообществе "Киев оперативный" в социальной сети Facebook.

По данным, опубликованным в соцсетях, виновник аварии - внук экс-министра МВД Украины времен президента Леонида Кучмы - Николая Билоконя. Мужчина решил покатать двух знакомых девушек 17 и 18 лет, устроил гонки с патрульной полицией и разбился, врезавшись в дерево.

"Страшная авария произошла ночью на бульваре Леси Украинки. По представленной информации, убегая от патрульных на бешеной скорости водитель Infiniti не справился с управлением и вылетел с дороги. На момент ДТП в автомобиле было три человека: двух (вместе с водителем) госпитализированы в больницу, одна девушка погибла на месте", - сообщили в сообществе.