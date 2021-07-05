Сейсмічна служба Азербайджану назвала причину вибуху в Каспійському морі

Вибух, який у неділю, 4 червня, був зафіксований в азербайджанському секторі Каспійського моря, стався внаслідок виверження грязьового вулкана.

Про це заявив директор Республіканського сейсмологічного центру Гурбан Етірмішлі, повідомляє haqqin.az.

«Коли виверження відбувається на суші, то в повітря викидається певна кількість вогню, після чого вулкан починає вивергатися грязьовою лавою», — сказав Етірмішлі, додавши, що подібні явища часто супроводжуються вибухами та вогнем.

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У неділю ввечері, 4 липня, в соцмережах з'явилися кадри вибуху, який стався в азербайджанському секторі Каспійського моря.

Зазначалося, що вибух нібито стався на газовому родовищі Умід, видобутком газу з якого займається компанія SOCAR.

Заступник глави департаменту зі зв’язків з громадськістю SOCAR Ібрагім Ахмедов заявив, що «вибух в Каспійському морі не має нічого спільного з об'єктами, що знаходяться під прямим контролем SOCAR». За матеріалами Укрінформ.