Смерть народного депутата Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона

Нардеп Галина Янченко заявила, что Антон Поляков умер в результате реакции алкоголя и метадона. Эти вещества токсикологи вроде бы нашли в крови у политика.

Янченко обнародовала эту информацию 9 октября

Смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология,- написала Янченко

Что известно о смерти Полякова

Нардепа от депутатской группы "За майбутнє" 8 октября нашли мертвым в такси в Днепровском районе столицы. Перед смертью нардепа тошнило, а потом у него начались конвульсии.

По результатам вскрытия, смерть наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Последние часы жизни нардеп провел с помощником Анны Скороход Русланом Джамбулатовым. Политик выпивал, он имел около 1 промилле в крови.

Правоохранители рассказывали, что нардеп перед трагедией поссорился с сожительницей, поэтому не хотел ехать домой.