Смерть Полякова: у МВС пояснили, звідки у нардепа "сліди від удушення"

Версія про удушення народного депутата з групи "За майбутнє" Антона Полякова не витримує жодної критики.

Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, коментуючи слова депутатки Ганни Скороход про те, що на шиї в Полякова були сліди від удушення.

"Нами проведена досить велика кількість оперативно-слідчих заходів, близько 20 експертиз і понад 10 допитів всіх тих, хто спілкувався з Поляковим в останні години і дні його життя... Мене дещо здивувало те, що заяви про можливе вбивство Полякова прозвучали в телеефірі одного з телеканалів. Саме тому я хотів би закликати всіх громадян, які можливо володіють інформацією про обставини смерті Полякова, не чекати місяць, а одразу інформувати органи Національної поліції", - підкреслив він.

Єнін зазначив, що у слідства є результати експертизи, "які однозначно стверджують про наявність наркотичних речовин у крові народного депутата".

"Тепер задачею слідства є з'ясувати обставини, за яких зазначені наркотичні речовини потрапили до його організму - чи це було добровільно, чи ні", - пояснив заступник міністра.

Єнін нагадав, що у поліції є безперервне відео останніх хвилин життя Полякова - "від моменту порушення автомобілем таксі правил дорожнього руху і надалі проведення відповідних реанімаційних заходів".

"Ми всі бачили, що Поляков був у безпорадному стані, але він однозначно був живим, тому будь-які версії про удушення не витримують жодної критики... Та смужка, за висновками, яка була на шиї, це просто був золотий ланцюжок, який знаходився на шиї потерпілого. Говорити про спробу удушення, тим паче вдалу спробу, щонайменше не доводиться", - підкреслив він.

Заступник глави МВС додав, що наркотичні речовини, виявлені в крові Полякова - це суміш димедролу та метадону.

"Це та суміш наркотичних і лікарських речовин, які в офіційних аптеках не реалізовують за рецептом. Відповідно, ми відпрацьовуємо версію про вуличний характер цієї суміші", - зазначив він.

Раніше нардеп Ганна Скороход, яка перебувала у близьких стосунках з Антоном Поляковим, в ефірі телеканалу "Україна 24" назвала його смерть убивством.

"Я повторюватиму завжди, поки не доб'юся правди, що Антона Полякова вбили. А як і хто, я думаю, ми з вами дізнаємося... У мене є питання, чому до сьогодні не пояснили борозну на шиї. Там був дуже чіткий слід від удушення. Я не розумію, чому досі не відновили події взагалі життя Антона за 7 жовтня та початок 8 жовтня", - сказала вона.

Нагадаємо, народний депутат Антон Поляков помер у Києві в ніч на 8 жовтня. Патрульні за порушення ПДР зупинили таксі і побачили в машині непритомного чоловіка. Ним виявився Антон Поляков.

Правоохоронці повідомили, що в організмі померлого нардепа виявили алкоголь і важкий наркотик метадон.

"В організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон. Але який саме метадон, коли він потрапив в організм щодо часу смерті, як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого, - ще буде встановлюватися після глибоких досліджень", - сказав речник МВС Антон Шевченко. За матеріалами Україна24.