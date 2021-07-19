Співробітники ДБР спільно із СБУ встановили винних у нападі на прикордонний загін в Сумській області

Двох співробітників СБУ, які вчинили напад на прикордонний наряд, який чергував у Сумській області, затримали. Про це повідомляє прес-служба Держбюро розслідувань у понеділок, 19 липня.

Встановлено, що в ніч на 18 липня прикордонний наряд у складі молодшого сержанта і солдата строкової служби здійснювали чергування на автомобілі поблизу села Рясне Сумського району.

До них о 1:30 ночі під'їхав інший автомобіль із трьома особами, з нього вийшли двоє осіб. Невідомі спровокували конфлікт, зав'язалася бійка, під час якої невідомі завдали прикордонникам кількох ударів кулаками, заволоділи двома автоматами АКС-74, чотирма магазинами по 30 патронів і поїхали в невідомому напрямку. Нападниками, як з'ясувалося, були співробітники СБУ. Разом із представниками Служби працівники ДБР затримали двох співробітників СБУ, третій проходить як свідок.

Неподалік, у кукурудзяному полі, було виявлено автомати прикордонників, магазини з патронами знайшли поблизу відділення інспекторів прикордонної служби Славгород відділу прикордонної служби Краснопілля Сумського прикордонного загону.

Найближчим часом працівникам СБУ повідомлять про підозру у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством, і в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України). Їм загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Відзначимо, влада має намір виокремити Прикордонну службу з МВС.