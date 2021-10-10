Страшна ДТП з маршруткою відбулася на проспекті в Києві

У Києві в суботу, 9 жовтня, сталася серйозна ДТП за участю маршрутки та легкового автомобіля, в результаті якої постраждало шестеро людей, ще двоє, які перебували в легковику, загинули. Правоохоронці повідомили подробиці аварії.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Так, 25-річний водій легковика Volkswagen, рухаючись по Броварському проспекті у напрямку метро Лісова, не зміг впоратися з керуванням та врізався у пасажирський автобус ISUZU попереду. Автобус в'їхав в металеву опору та перекинувся.

Загалом шестеро осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Водій у тяжкому стані доставлений до лікарні, також шпиталізували трьох пасажирів автобусу. Ще двом пасажирам надали медичну допомогу на місці.

Поліція розпочала кримінальне провадження. У рамках досудового розслідування проводять експертизи.