Страшна ДТП з маршруткою відбулася на проспекті в Києві
У Києві в суботу, 9 жовтня, сталася серйозна ДТП за участю маршрутки та легкового автомобіля, в результаті якої постраждало шестеро людей, ще двоє, які перебували в легковику, загинули. Правоохоронці повідомили подробиці аварії.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Так, 25-річний водій легковика Volkswagen, рухаючись по Броварському проспекті у напрямку метро Лісова, не зміг впоратися з керуванням та врізався у пасажирський автобус ISUZU попереду. Автобус в'їхав в металеву опору та перекинувся.
Загалом шестеро осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Водій у тяжкому стані доставлений до лікарні, також шпиталізували трьох пасажирів автобусу. Ще двом пасажирам надали медичну допомогу на місці.
Поліція розпочала кримінальне провадження. У рамках досудового розслідування проводять експертизи.