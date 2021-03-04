У двух жителей Ивано-Франковска подтвердили новый "британский" штамм COVID- 19

Об этом Укринформу сообщила пресс-служба Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского НАМН Украины.

"Институт провел исследование, согласно которому удалось установить два случая нового британского штамма COVID-19 у жителей Ивано-Франковска", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в Институте отметили, что данные об обнаружении новой разновидности вируса были переданы Всемирной организации здравоохранения и зафиксированы на мировой карте распространения COVID-19.

Как сообщал Укринформ, 14 декабря 2020 года власти Великобритании сообщили, что в результате секвенирования вирусного генома обнаружен новый вариант SARS-CoV-2.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70% заразнее. Ввиду этого британское правительство усилило карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии.

По состоянию на 4 марта коронавирусом в Украине заболели 1 374 762 человека, из них 10 057 за минувшие сутки.