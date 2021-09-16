У Херсоні на чоловіка впала бетонна плита з даху прибудованого магазину

Рятувальники дістали постраждалого й передали медикам.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

О 13:32 16 вересня до служби порятунку в Херсоні надійшло повідомлення про те, що по вулиці Чорноморській, 64 з даху прибудованого магазину впала бетонна плита і привалила перехожого чоловіка.

На місце події виїхали рятувальники, які разом із працівниками Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби відтягнули плиту й дістали чоловіка з-під завалу.

Постраждалого відразу передали медикам швидкої допомоги. Від рятувальників залучали 4 одиниці техніки та 9 фахівців.

Директор обласної клінічної лікарні Віктор Короленко повідомив "Укрінформу", що постраждалий зараз перебуває у вкрай тяжкому стані. Лікарі вже провели обстеження, чоловіка під'єднали до апарата штучної вентиляції легень.