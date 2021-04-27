У Києві 16-річний хлопець зарізав власних батьків та 8-річного брата

У Києві поліцейські затримали 16-літнього юнака за підозрою у скоєнні потрійного вбивства. Зловмисник завдав власним батькам та 8-річному брату численних ножових поранень, від яких ті загинули на місці події.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Вчора до столичної поліції звернулась жінка з повідомленням про те, що близько трьох днів не виходить на зв'язок її син, який разом із дружиною та дітьми проживає у квартирі на вулиці Ревуцького. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

На місці події правоохоронці поспілкувались із заявницею та сусідами, після чого прийняли рішення залучити працівників ДСНС для аварійного відкриття дверей.

"Потрапивши до квартири, ми виявили тіла власників помешкання та їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті. Усі троє - місцеві мешканці 1971, 1979 та 2012 років народження. Після проведення комплексу оперативно-пошукових заходів, ми встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих. На розшук зловмисника по тривозі був піднятий увесь особовий склад Дарницького управління поліції. Підлітка затримали під час відпрацювання району у порядку статті 208 КПК. При собі він мав ніж, який було вилучено та направлено для проведення відповідної експертизи", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

З'ясувалось, що підліток під час чергового конфлікту з батьками спочатку наніс смертельні поранення своєму батькові та матері, а потім так само вбив малолітнього брата. Після скоєного хлопець ще кілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, він втік.

Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Найближчим часом хлопцю буде повідомлено про підозру та суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. За матеріалами LB.ua