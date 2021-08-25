У Києві автобус "Кишинів - Москва" потрапив у ДТП, є травмовані

У Києві у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус сполученням "Кишинів - Москва", восьмеро людей були травмовані.

"Водій транспортного засобу не впорався з керуванням та наїхав на бордюр, внаслідок чого автобус перекинувся. У результаті за допомогою до лікарів звернулось вісім потерпілих, серед яких чотири малолітні дитини", - повідомили у пресцентрі Національної поліції.

Водій автобуса не впорався з керуванням на вулиці Олеги Теліги поблизу АЗС, в'їхав у бордюр та перекинувся на бік.

"У результаті вісім пасажирів, серед яких чотири малолітні дитини, отримали тілесні ушкодження", - зазначили у відомстві.

Також, правоохоронці перевірили водія та визначили, що він був тверезий на момент ДТП.

Як повідомив паблік "dtp.kyiv.ua" станом на ранок 25 серпня на місці аварії продовжують ліквідувати наслідки дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами UA: Суспільне Новини