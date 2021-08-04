У Києві чоловік погрожував підірвати будівлю уряду, його затримали (фото затримання)

За попередніми даними, Кабмін захопив колишній боєць "Айдару"

Правоохоронці затримали чоловіка, який 4 липня близько 10 години прийшов у будівлю Кабміну витягнув із кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожував його підірвати. Про це повідомляє УНН під час прямої трансляції подій.

Також повідомляється, що нібито Кабінет міністрів України захопив колишній боєць "Айдару" Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.

Відомо, що Володимир був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Як повідомлялося, до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожує підірвати. Він заявив, що його "дістали всі ці чиновники".

У Києві введена спеціальна поліцейська операція. Із чоловіком велися перемовини.