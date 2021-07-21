У Києві на станції метро "Хрещатик" сталася бійка із застосуванням сльозогінного газу

За фактом хуліганських дій на платформі станції столичного метро "Хрещатик" між двома групами молодиків правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, у середу під час моніторингу мережі інтернет виявлено відео конфлікту між пасажирами метрополітену.

"Попередньо правоохоронці з'ясували, що на станції метро "Хрещатик" між двома групами хлопців виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням сльозогінного газу. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників та з'ясовують обставини події", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на термін до п'яти років або позбавлення волі на термін до чотирьох років. За матеріалами Інтерфакс-Україна.