У Києві невідомі підірвали банкомат і втекли з грошима

У Дарницькому районі Києва невідомі підірвали банкомат і втекли з грошима. Поліцейські проводять спецоперацію із затримання зловмисників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Києва у Фейсбуці.

"Сьогодні до поліції Києва надійшло повідомлення про пошкодження банкомату у Дарницькому районі. На місце негайно виїхали поліцейські та інші профільні служби", - ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією встановлено, що двоє невідомих підірвали банкомат, викрали звідти касети з грошима та втекли.

"Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення осіб зловмисників та їх затримання. У столиці ввели спеціальну поліцейську операцію", - зазначили у поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.