У Києві під час акції на підтримку активіста Сергія Стерненка у Києві на Банковій атакують Офіс (відео)

Акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка у Києві на Банковій біля Офісу президента України.

Кілька тисяч учасників акції протесту скандують гасла з вимогою звільнити Стерненко, періодично вони підпалюють фаєри і петарди та кидають їх у бік представників поліції та будівлі Офісу президента. Демонстранти побили вікна, розмалювали стіни у графіті.

Представники поліції дотримуються дистанції та у дії протестувальників фактично не втручаються. Періодично працівники рятувальних служб виходять з будівлі і гасять вогонь.