У Києві пройшла акція на підтримку Стерненка

Акція "Справедливість Стерненку - справедливість усім!", яка проходила сьогодні в Києві, завершилася.

Як передає Укрінформ, учасники акції залишають периметр перед будівлею Офісу генпрокурора. З динаміків лунає Гімн. Перед цим активісти закидали офіс ГПУ димовими шашками та петардами. Крім цього, повторили вимоги: звільнення Сергія Стерненка і перезавантаження судової системи.

Громадський порядок охороняли поліцейські.

Організатори заявили, що вона буде безстроковою.

"Наша акція безстрокова. Ми не житимемо під ГПУ та ОП, але будемо виходити постійно, поки не буде реформована судова система і не випустять Сергія Стерненка. Наступна наша зустріч 9-го березня під Будинком Профспілок", - оголосили організатори.