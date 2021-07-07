У Києві внаслідок стрілянини поранено поліцейського і цивільну людину

В Києві внаслідок стрілянини на Голосіївському проспекті поранено одного правоохоронця і одну цивільну людину.

Потерпілим надають першу медичну допомогу, повідомили на сторінці поліції Києва в Facebook.

"За попередньою інформацією, працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських", - повідомили правоохоронці.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік - поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився у квартирі.

"Наразі у столиці введена спеціальна поліцейська операція для затримання зловмисника. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Вживаються усі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Долучені спецпризначенці", - зазначив Андрій Крищенко, який зараз перебуває на місці події.

Першими про інцидент повідомили на Telegram-каналі "Київ Оперативний", однак очевидці заявляли про те, що обидва поранених - поліцейські.

Попередня інформація про те, що сам стрілець застрелився, уточнюється. За матеріалами LB.ua