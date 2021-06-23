У Києві "заміновано" Центральний і Південний залізничні вокзали, декілька готелів і ТРЦ

У Києві тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів через анонімне повідомлення про мінування, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його мінування. Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Telegram.

Пізніше відділ комунікації поліції Києва повідомив, що правоохоронці перевіряють інформацію про мінування кількох об'єктів. На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.

"Сьогодні близько 15-ї години на електронну пошту надійшов лист про мінування кількох торговельно-розважальних центрів, Центрального залізничного вокзалу та декількох готелів. За адресою виїхали профільні служби та правоохоронці, які ретельно обстежують території ймовірно замінованих об'єктів на предмет виявлення вибухових речовин чи інших підозрілих предметів", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що за потреби громадян евакуюють.

Події належним чином зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. За результатами перевірки подіям буде надано правову кваліфікацію.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.