У Китаї величезна хвиля змила у море групу відпочивальників: 10 загиблих

Надзвичайна подія сталася 14 серпня у провінції Фуцзянь на південному сході Китаю: групу з 17 відпочивальників на пляжі хвиля змила в море.

Про це з посиланням на місцеві органи влади повідомляє Xinhuanet.

Ідеться про відпочивальників, які прибули на пляж недалеко від одного із селищ.

Було організовано пошуково-рятувальну операцію, під час якої виявили 16 осіб. 10 із них - загиблими.

Як зазначає агентство, у врятованих - "стабільні показники життєдіяльності".

Одна людина зникла безвісти. Її шукають рятувальники.