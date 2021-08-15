У Китаї величезна хвиля змила у море групу відпочивальників: 10 загиблих
2021-08-15 00:33
Надзвичайна подія сталася 14 серпня у провінції Фуцзянь на південному сході Китаю: групу з 17 відпочивальників на пляжі хвиля змила в море.
Про це з посиланням на місцеві органи влади повідомляє Xinhuanet.
Ідеться про відпочивальників, які прибули на пляж недалеко від одного із селищ.
Було організовано пошуково-рятувальну операцію, під час якої виявили 16 осіб. 10 із них - загиблими.
Як зазначає агентство, у врятованих - "стабільні показники життєдіяльності".
Одна людина зникла безвісти. Її шукають рятувальники.