У метро Ріо-де-Жанейро сталася перестрілка з поліцією, загинули 25 людей

У метро Ріо-де-Жанейро сталася перестрілка з поліцією, в результаті якої загинули 25 осіб. Про це повідомляє портал G1.

Стрілянина сталася в Жакарезінью, північній зоні міста, в ході спецоперації по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Жертвами стали 24 підозрюваних і один поліцейський, причиною смерті якого стало вогнепальне поранення в голову.

Крім того, в результаті події постраждали два пасажири поїзда метрополітену і двоє поліцейських.

Слід зазначити, що число загиблих в результаті спецоперації стало рекордним з 2016 року. За матеріалами InfoResist.