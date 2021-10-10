У МВС підтвердили наявність метадону у крові померлого нардепа Полякова

В організмі померлого народного депутата України з групи "За майбутнє" Антона Полякова справді виявили алкоголь і метадон, повідомив 10 жовтня в ефірі телеканала "Україна 24" речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

"Ще не дійшли ніяких висновків [про причини смерті], розслідування триває, підозри ще нікому не висунуті. Із нових даних єдине, що можна сказати, - що судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон", - сказав він.

Спікер МВС зазначив, що проводитимуть "глибокі" дослідження, щоб з'ясувати, "який саме метадон, коли він потрапив в організм стосовно часу смерті та як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого".

"Версії дві - або був злочинний характер смерті, або ні. Або він сам вжив препарат, який, можливо, став причиною смерті, або його отруїли. Іншого не може бути", - пояснив Шевченко.

Інформацію про наявність в організмі Полякова алкоголю та метадону озвучила 9 жовтня нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко.

Поляков помер у ніч на 8 жовтня. Поліція Києва повідомила, що депутату стало зле в таксі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть".

За попередніми даними, причиною смерті Полякова стала гостра коронарна недостатність.

Поліція розглядала кілька версій причини смерті Полякова, зокрема отруєння.

За даними правоохоронців, перед смертю Поляков уживав алкогольні напої та півтори години катався машиною Києвом, оскільки посварився зі співмешканкою, нардепкою з групи "За майбутнє" Анною Скороход. За матеріалами Гордон.