У партії "Національний корпус" заявили, що винні принесли вибачення фотокору "Букв" Олександру Кужельному

У партії "Національний корпус" заявили, що винні принесли вибачення фотокореспонденту видання "Букви" Олександру Кужельному за інцидент, що стався під час акції під стінами Офісу президента.

"Стало відомо, що під час сьогоднішньої акції стався інцидент з нападом на журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного. Зараз нападники вже понесли покарання і принесли вибачення Олександру", - йдеться в повідомленні опублікованому в Telegram-каналі партії в суботу ввечері.

У політсилі засудили застосування насильства щодо представника ЗМІ.

"Наш рух засуджує будь-які прояви насильства щодо представників ЗМІ. Просимо вибачення за цей інцидент у Олександра, адже це сталося на нашому заході, а отже ми за нього і відповідаємо", - додали в "Національному корпусі".

Як повідомлялося, в суботу, 14 серпня, під час акції під ОП невідомі побили журналіста. Правоохоронці Печерського управління поліції прийняли заяву журналіста про правопорушення і відкрили кримінальну справу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) КК України.

Водночас, глава МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Глава МВС наголосив, що поліція і Національна гвардія в суботу зробили все можливе для того, щоб громадяни могли реалізувати своє конституційне право, передбачене 39 статтею Основного закону.

Поліція Києва повідомила, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників. Також серед постраждалих - кілька цивільних.