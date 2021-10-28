У поліції назвали дві версії вбивства активіста сумського "Правого сектора"

Поліція Сумщини розглядає дві основні версії вбивства активіста "Правого сектора" Олександра Іваніна.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області, у рамках відкритого кримінального провадження розглядаються дві основні версії події - вбивство на замовлення і вбивство, скоєне на ґрунті неприязних стосунків.

Зокрема, в повідомленні зазначається:

"Серед мотивів вчинення злочину розглядається версія вбивства, вчиненого на замовлення у зв'язку із діяльністю потерпілого, та вбивство на ґрунті особистих неприязних стосунків".

В поліції повідомляють, що тіло направлено до моргу для проведення судово- медичної експертизи з метою встановлення причин смерті.

В повідомленні сказано, що співмешканка розповіла, що, приїхавши додому, вони з чоловіком вийшли з автомобіля та попрямували до будинку, і раптом до них підбіг невідомий та здійснив сім чи вісім пострілів з вогнепальної зброї у її співмешканця. "Внаслідок чого, він отримав три кульових поранення в спину та одне в грудну клітину. Від чого потерпілий помер на місці події", - зазначили в поліції.

На даний час тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин події та особи, причетної до злочину.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство".Вбивство активіста "Правого сектора"

27 жовтня, близько 21:00 години, від оператора лінії 103 до поліції в місті Суми надійшло повідомлення про те, що на вулиці Заливній стріляла невідома особа і лежить закривавлений невідомий чоловік.

Командир добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Андрій Стемпіцький повідомив у Facebook, що в Сумах "кілер вбив активіста "Правого сектора" Олександра Іваніна на очах у дружини".

Олександр Іваніна на виборах 2020 року балотувався до Сумської міської ради від партії "Правий сектор", але не пройшов.

Іваніна публічно виступав проти підвищення вартості проїзду у приватних маршрутках. За матеріалами УНІАН