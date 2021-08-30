У поліції вважають, що Трухін не був за кермом автомобіля, що потрапив у ДТП

Правоохоронці, які розслідують резонансну ДТП за участю автомобіля з народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Трухіним вважають, що машиною керував не він. Про це повідомляє видання "Бабель".

Журналісти стверджують, що про те, що машиною Audi керував не Трухін, йдеться в матеріалах кримінального провадження.

Провадження у справі аварії було відкрито 23 серпня. Розслідування веде відділ злочинів у галузі транспорту Головного управління поліції Києва.

Уточнюється, що згідно з матеріалами правоохоронців, за кермом автомобіля перебував Віктор Склема. За інформацією видання "Цензор", Склема є помічником депутата Полтавської обласної ради Фахраддіна Мухтарова, який своєю чергою є також головою місцевого обласного осередку партії "Слуга народу"

При цьому пасажирами автомобіля були безпосередньо сам Фахраддін Мухтаров і Олександр Трухін. Машина рухалася в бік центру Києва. У кілометрі від Харківської площі близько 15: 45 Audi врізалася спочатку в автомобіль "Форд", а потім в Daewoo Lanos.

Загалом у дорожньо-транспортній пригоді постраждали шестеро людей, серед яких був, зокрема, голова Комітету арбітрів Української Асоціації футболу італієць Лучано Лучі.

Автомобіль Audi вилучили правоохоронці. Він знаходиться на майданчику для зберігання тимчасово затриманих машин у Києві, і 24 серпня був визнаний речовим доказом у справі.

Глава "Слуги народу" відмовився підтверджувати, що депутат Трухін брав участь в аварії.