У Польщі в ДТП знову потрапив український автобус: загинув один українець, п'ятеро - госпіталізовані

У понеділок, 22 березня, пасажирський автобус з українцями потрапив у ДТП. Відомо, що 1 людина загинула, 4 - у лікарні.

Як інформує tvn24, аварія сталася неподалік того місця, де 6 березня розбився інший український автобус Познань - Херсон.

Відомом, що під час ДТП в автобусі перебувало 2 водіїв та 8 пасажирів.

Як зазначив речник пожежної служби Підкарпатського воєводства Марцін Бетлея, 5 пасажирів українського автобуса шпиталізації не потребують, 4-х забрали до лікарні. А одна людина загинула.

За попередньою інформацією від поліцейський, водій транспортного засобу був тверезим.

За даними управління національних доріг та автомагістралей, автобус влетів у відбійник, перевернувся та впав у кювет.

6 березня в ДТП потрапив рейсовий автобус Познань-Херсон з 57 пасажирами. Він злетів з віадука і перекинувся. В аварії загинули п'ятеро людей, 35 українців госпіталізували до місцевих лікарень. За матеріалами Слово і Діло.