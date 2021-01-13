У столичному метро хулігани розтрощили вікна у чотирьох поїздах

Сьогодні у чотирьох поїздах Київського метрополітену хулігани пошкодили вікна. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook КП "Київський метрополітен".

"Хулігани пошкодили вікна у 4 поїздах метро. Інцидент трапився з 19:00 до 19:30 між станціями "Дарниця" та "Чернігівська". Ніхто з пасажирів не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на місці події працюють правоохоронці.

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