У столиці з початку квітня внаслідок коронавірусної хвороби COVID-19 померли 392 людини

На жаль, у столиці також зростає смертність від коронавірусу. Тільки з початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3556 людей. У Києві померли 392 хворих. Це за 9 днів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу у п'ятницю, передає УНН.

Зі слів Кличка, наразі, як і на початку пандемії, помирають переважно люди похилого віку. Середній вік тих, чиє життя забрав вірус - 70 років.

"У віці від 65 років померли 2778 хворих. Тим, кому було 50-64 роки - 800 хворих. Лікарі зазначають, що - через агресивність хвороби і більш складний її перебіг - збільшилась кількість летальних випадків серед людей більш молодого віку. У віці 30-49 років померли 211 киян. Усього від початку пандемії в столиці померли 2027 чоловіків та 1770 жінки", - повідомив міський голова.

Він зазначив також, що у більшості випадків у померлих була супутня патологія. Зокрема, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і надлишкова вага.