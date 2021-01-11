У Вінниці на території дитячого садочку вибухнула іграшка

Під час прогулянки дитина підняла з землі м'ячик, який розірвався у її руках. Хлопчик отримав незначні опіки.

Вибух стався сьогодні на території дитячого садочку No7, що у мікрорайоні Поділля. На місці події виїхала слідчо-оперативна група, піротехніки та рятувальники. Працівники оглянули дитячий майданчик, де стався вибух. Як зазначив радіо "Місто над Бугом" головний спеціаліст відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Вадим Кобзар, внаслідок вибуху саморобного вибухового предмета незначні ушкодження отримали троє дітей.

"Внаслідок вибуху незначні тілесні ушкодження отримали троє дітей. Дівчинка 5 років та двоє хлопчиків по 6 років. Їх на місці оглянули лікарі. Діти отримали зовсім незначні ушкодження, тому їх не госпіталізовували до лікарні. Зараз на місці події працюють слідчі головного слідчого управління, вибухотехніки, криміналісти, з'ясовують, який саме предмет вибухнув. Предмет (попередньо) саморобний, він невеликий був, тому діти незначні тілесні ушкодження отримали, також враховуючи те, що вони були в теплому зимньому одязі", - повідомив Вадим Кобзар.

Діти здоров, ніхто з них не потребував госпіталізації. Щоправда, пошкоджено одяг хлопчика. Його взяли на експертизу, яка має встановити, яка саме речовина вибухнула. Наразі поліція з'ясовує, як вибухонебезпечні речовини потрапили на територію дитячого садочка. За матеріалами https://mistonadbugom.com.ua