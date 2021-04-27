У Запоріжжі викрили хакерів у створенні фішингових ресурсів для привласнення грошей громадян. За скоєне їм загрожує до трьох років ув'язнення.

Двоє чоловіків ошукали громадян на понад 250 тисяч гривень за допомогою ресурсів, ззовні схожих на сайти платформ оголошень і служб доставки. За скоєне їм загрожує до трьох років ув'язнення.

Двоє мешканців міста Дніпро віком 21-24 років на замовлення створювали фішингові ресурси для привласнення грошей громадян. Фейкові сайти повністю копіювали дизайн ресурсів майданчиків оголошень та служб доставки. Надалі фігуранти передавали клієнтам посилання на створені фейкові ресурси, де користувачі вводили дані своїх банківських карт. За ці послуги зловмисники отримували близько 70% від суми, що була на банківській картці потерпілих.

Також вони методом грубого перебору паролів збирали бази авторизаційних даних користувачів платформ оголошень та служб доставки. Зібрані дані вони перепродавали.