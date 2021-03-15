Убитая Маша Борисова в Счастливом знала подозреваемого, потому что он - друг отца (видео задержания)

Мужчина, задержанный 14-го марта по подозрению в убийстве 7-летней Маши Борисовой в Херсонской области уже ранее был судим. Мужчина жил по соседству с отцом убитой девочки, сообщил на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области в Полиция Херсонской области Александр Прокудин.

Об этом в Facebook Также написал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.По словам правоохранителя, 62-летний мужчина освободился из мест лишения свободы в 2005 году. Он жил сам неподалеку от отца убитой и был его другом. При этом задержанный входил в близкий круг общения с девочкой.

Правоохранители подчеркнули, что в ходе расследования была проведена экспертиза ДНК 6 человек, и что задержание проведено не без оснований.

Задержанного уже арестовали без возможности выйти под залог. Когда правоохранители пришли к подозреваемому, тот был уже с перерезанными венами. Его откачали.