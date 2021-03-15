Убитая Маша Борисова в Счастливом знала подозреваемого, потому что он - друг отца (видео задержания)
Мужчина, задержанный 14-го марта по подозрению в убийстве 7-летней Маши Борисовой в Херсонской области уже ранее был судим. Мужчина жил по соседству с отцом убитой девочки, сообщил на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области в Полиция Херсонской области Александр Прокудин.
Правоохранители подчеркнули, что в ходе расследования была проведена экспертиза ДНК 6 человек, и что задержание проведено не без оснований.
Задержанного уже арестовали без возможности выйти под залог. Когда правоохранители пришли к подозреваемому, тот был уже с перерезанными венами. Его откачали.