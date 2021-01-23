Убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ готовилось в сговоре нескольких лиц

бийство начальника управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины готовилось в сговоре нескольких лиц. За совершение преступления организатор обещал исполнителю 50 тысяч долларов, сообщил на брифинге 23 января представитель СБУ Анатолий Булич.

По его словам, на этапе досудебного расследования было установлено, что убийство готовилось в сговоре нескольких лиц.

"Ими был разработан четкий план совершения преступления. Организатор для этого подыскивал исполнителя и предложил за исполнение 50 тыс. долларов", - рассказал Булич.

Представитель СБУ подтвердил, что один из организаторов был задержан в пятницу, 22 января, во время передачи части средств.

"... Задержан сотрудник штаба антитеррористического центра при СБУ за приготовление к убийству по заказу другого сотрудника СБУ - сотрудника Главного управления внутренней безопасности Наумова Андрея Олеговича", - сказал Булич.

На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Как уточнил представитель ОГПУ Андрей Лысокобылка, следователь будет ходатайствовать об аресте без права на залог.

"Действия задержанного лица квалифицированы по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28 и ст. 348 Уголовного кодекса, 22 января указанному лицу было объявлено о подозрении. Сейчас следственным судьей рассматривается ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - рассказал Лысокобылка.

В случае установления вины злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Представитель СБУ Булич подчеркнул, что это указанное дело не является "разборками между сотрудниками СБУ".

"Это уголовное производство не является каким-то разборками между сотрудниками СБУ, это непосредственное предупреждение совершения особо тяжкого преступления. В этом деле речь не идет о переделе каких-то эфемерных сфер влияния или финансовых потоков, как пишут СМИ", - констатировал Булич.

Напомним, ранее сегодня в пресс-службе СБУ сообщили, что во время следственно-оперативных мер по пресечению преступления, а именно - предотвращения убийству сотрудника спецслужбы, был задержан один работник СБУ.