Україну знову поділили на зони карантину - до "червоної" зони потрапили Чернівецька та Івано-Франківська області

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у вівторок, 23 лютого, до "помаранчевої" зони потрапили Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Тернопільська області. Найгірша епідемічна ситуація в Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

В Івано-Франківській області діють такі обмеження: Закладам громадського харчування можна працювати лише на винос.

Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали припинили роботу.

Забороняється проведення культурних і релігійних заходів.

Школярі 5-11 класів також продовжать вчитися дистанційно.

Чернівецька область, своєю чергою, закрила школи та скоротила час роботи ресторанів до 20:00.

Раніше повідомлялося про те, що в Івано-Франківській області встановлюють карантинні блокпости і впроваджують особливий режим в'їзду і виїзду з області через зростання захворюваності на коронавірус.