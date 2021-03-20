Уряд в понеділок вирішить, чи зупиняти громадський транспорт у Києві

У регіонах, де діє "червоний рівень" епіднебезпеки можуть переглянути обмеження по роботі громадського транспорту. Зокрема, в Києві остаточне рішення приймуть в понеділок, 22 березня.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

"Позиція міста в цьому питанні чітка - громадський транспорт повинен працювати! Звичайно, з урахуванням карантинних правил і обмежень. Тому зупинка транспорту призведе до колапсу в місті", - підкреслив заступник градоначальника столиці.

За його словами, Київ ввів обмеження, які діють для "червоної зони" ще 18 березня, проте Держкомісія з питань ТЕБ та НС віднесла столицю в "червону зону" офіційно з 23 березня.

На сьогодні в "червоній зоні" діють такі обмеження щодо первезень пасажирів в кількості не більше 50% від сидячих місць.