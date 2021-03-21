Ущерб от погрома в Офисе президента оценили в 2 млн гривен

По предварительным оценкам сумма ущерба от погрома здания Офиса президента составила 2 млн грн. Об этом сообщает ОП на странице в Facebook.

"По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в два миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом", - указывается в заявлении ОП.

Также ОП добавил, что если не начать смывать краску в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы ущерба будут гораздо выше.

Отмечается, что здание ОП является историческим строением - первые два этажа здания были построены в конце XIX в., а другие достроены в начале ХХ в.

Как сообщает корреспондент УП, правоохранители перекрыли подход к зданию ОП и проводят там следственные действия. По факту событий полиция начала уголовное производство, действия погромщиков расценены как "хулиганство".

Тем временем, власти назвали поведение погромщиков "провокацией на применение грубой силы полицией".

Источник: TK.Media