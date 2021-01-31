Увага! Нас очікує погіршення погоди

Український гідрометеорологічний центр оголосив штормове гідрологічне попередження на понеділок, 1 лютого. Причиною цього стало погіршення погодних умов.

Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру в соціальній мережі Facebook, передає ВСВІТІ.

Як зазначається, у понеділок, 1 лютого в більшості центральних областей, вночі в Харківській, Одеській та Миколаївській, вдень в більшості північних областей очікується сильний мокрий сніг, вдень в Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях ожеледь, налипання мокрого снігу; в південних і східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

На дорогах України очікується ожеледиця, тому автомобілістів просять бути уважними і при можливості утриматися від поїздок.