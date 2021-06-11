Увага! У Києві через витік автогазу з цистерни перекрили Південний міст (фото)
У Києві сталася витік автогазу з цистерни під час транспортування. Через інцидент частково перекрили Південний міст у бік центру міста.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва Telegram.
"Через витік газу на Південному мосту в бік вулиці Саперно-Слобідської рух обмежено", - йдеться в повідомленні.
Через півгодини в патрульній поліції повідомили, що рух транспорту повністю відновлено. Правда, що утворилося пробка ще не розсмокталася.
Згідно з даними сервісу Google-карти, проблеми з проїздом спостерігаються як на самому мосту, так і на під'їздах до нього.
Пробки в Києві на Південному мосту/ скріншот
Раніше в Києві в будинку на бульварі Академіка Вернадського через витік газу пролунав вибух. В результаті інциденту постраждав власник квартири, його госпіталізували.