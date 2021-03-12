В больницах столицы находится наибольшее количество больных коронавирусом с начала пандемии - мэр Киева Виталий Кличко

Сегодня в больницах столицы находится наибольшее количество больных коронавирусом с начала пандемии. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщили 'у в пресс-службе городского головы.

"Как видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Сегодня в больницах столицы - наибольшее количество больных коронавирусом с начала пандемии. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Это тревожная тенденция", - подчеркнул Кличко.

Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 2548 больных коронавирусом. Из них 14 детей. 1689 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1978 человек. Под аппаратами ИВЛ - 38 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - 57 процентов.

Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в столице обнаружили 896 больных коронавирусом.