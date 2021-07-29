В горах Закарпаття у трьох туристів влучила блискавка. Їм надали допомогу

Блискавка влучила в туристів під час проходження гірського маршруту. Сталося це 29 липня близько 13-ї години, - повідомив Суспільному речник ДСНС Закарпаття Федір Філіп.

За його словами, до ДСНС Закарпаття повідомили, що потребують допомоги троє туристів у яких влучила блискавка. "Це трапилося, коли група з восьми осіб рухалися маршрутом в районі гора Кругла Боржавського хребта", - додав Федір Філіп.

О 16:16 травмованих чоловіків знайшли й надали їм першу долікарську допомогу. За словами Федора Філіпа, рятувальники доправлять їх до смт Міжгір'я, де передадуть під опіку медиків.