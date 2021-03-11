В Херсонской области нашли тело 7-летней Маши Борисовой

В селе Счастливое Алешковского района Херсонской области нашли мертвой пропавшую 7-летнюю Марию Борисову.

Тело обнаружили в мешке за старым сараем сегодня, 11 марта. Об этом Gazeta.ua сообщил заместитель руководителя отдела коммуникации ГУНП в Херсонской области Виталий Байдаров.

"Во время повторного осмотра полицейские обнаружили в одной из хозяйственных построек тело девочки. Устанавливается причина смерти ребенка. Следственно-розыскные действия продолжаются. Пока только это можем сказать", - говорит Байдаров.

На месте работают следователи.