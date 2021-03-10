В Ивано-Франковске останавливают движение троллейбусов и создают новый COVID-госпиталь

В Ивано-Франковске развернут еще один временный госпиталь для приема пациентов с коронавирусом.

Его создадут на базе городской поликлиники N2. Об этом вечером в среду, 10 марта, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

"Это непопулярные шаги, но необходимые. Прошу жителей Ивано-Франковска и медицинский персонал отнестись к этому решению с пониманием", - сказал Марцинкив.

Он добавил, что сейчас ежедневно новых пациентов поступает существенно больше, чем выписывается.

"Сейчас если выписывается каждый день по 25-30 человек, то обращается с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов в день", - написал мэр города.

Он отметил, что на подготовку нового госпиталя потребуется до двух суток.

Сегодня сообщалось, что в мобильный госпиталь на Прикарпатье доставили первого пациента.

Городской голова Ивано-Франковска также сообщил, что в городе останавливают движение троллейбусов.

"Есть предписание полиции на движение троллейбусов. И, учитывая изменения в постановлении Кабмина, мы вынуждены остановить троллейбусное движение", - сообщил Марцинкив.

Напоминаем, Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. В Киеве и в 8 регионах Украины превышен показатель госпитализаций больных COVID-19. Согласно данным, в "красной" зоне находятся четыре области.

Как сообщал 5.UA, более 6 тысяч человек в Украине заболели коронавирусом за прошедшие сутки - больше всего больных в Киеве.

Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль не исключил введение нового локдауна в Украине на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом. В Украине резко возросло количество больных коронавирусом.