21 марта ,в Киеве коммунальщики частично начали убирать последствия вчерашней акции на Банковой, участие в которой приняли сторонники активиста Сергея Стерненко.

Здесь они разрисовали фасад здания, выбили стекла и подожгли табличку.

Об этом сообщает Telegram-канал издания "Страна".

"Сейчас заметают территорию и демонтируют поврежденные двери ОП, одна дверь сильно обгорела вследствие поджога. Когда будут смывать краску со стен и тротуарной плитки пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Также издание "Сегодня" опубликовало фотографии с места событий.