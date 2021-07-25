В Киеве возле станции метро "Дворец спорта" произошла драка со стрельбой, есть раненый

Об этом сообщил "Киев оперативный" в Telegram.

Согласно сообщению, около со станцией метро "Дворец Спорта" произошла драка. Было слышно 6 выстрелов.

"После чего мужчина упал и больше не встает ... Вызвали "скорую", которая срочно госпитализировала пострадавшего", - говорится в сообщении.

Полиция еще не комментировала это событие. Тем временем в сети уже опубликовали видео с места драки возле "Дворца спорта". На кадрах видно, как раненый мужчина неподвижно лежал на земле. Впоследствии его госпитализировали.