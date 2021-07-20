В Киеве женщина с коктейлем Молотова напала на отделение банка, ее оперативно задержали

В Киеве женщина ограбила отделение "Укрсиббанка" при помощи пистолета и коктейля Молотова - правоохранителями была объявлена операция "Гром", злоумышленницу оперативно задержали.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Очевидцы отметили, что инцидент произошел на улице Автозаводской, 99.

"На месте правоохранители предварительно установили, что в помещение банка вошла неизвестная и бросила бутылку с горючей смесью, а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая за несколько минут прибыла в адрес и у выхода задержала злоумышленницу", - говорится в опубликованном позднее сообщении полиции Киева.

Отмечается, что в городе вводился план-перехват "Гром". В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать правоохранители, опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.