В "красную" зону карантина внесли Одесскую область. Теперь в этой зоне Киев и пять областей
Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС
Об этом пишет Telegram-канал "Одесса сейчас"
20 марта на территории города Одесса и в Одесской области определен "красный" уровень эпидемиологической опасности.
Карантинные ограничения вступят в силу не ранее, чем через два дня с даты опубликования сообщения.
Ограничения красной зоны предусматривают запреты на:
- прием посетителей общепитом;
- работу ТРЦ и других развлекательных заведений;
- работу непродовольственных магазинов и рынков;
- работу заведений культуры;
- проведение массовых мероприятий;
- спортивные матчи проводятся без зрителей;
- посещение образовательных учреждений.