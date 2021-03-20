В "красную" зону карантина внесли Одесскую область. Теперь в этой зоне Киев и пять областей

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС

Об этом пишет Telegram-канал "Одесса сейчас"

20 марта на территории города Одесса и в Одесской области определен "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Карантинные ограничения вступят в силу не ранее, чем через два дня с даты опубликования сообщения.

Ограничения красной зоны предусматривают запреты на:

- прием посетителей общепитом;

- работу ТРЦ и других развлекательных заведений;

- работу непродовольственных магазинов и рынков;

- работу заведений культуры;

- проведение массовых мероприятий;

- спортивные матчи проводятся без зрителей;

- посещение образовательных учреждений.